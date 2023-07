Kleine Dörfchen, endlose Meeresweiten : Diese traumhaften Ausflugsziele hat Zeelands Küste zu bieten

Beliebter Ferienort: Vom Dorf Westkapelle aus sind viele schöne Ziele auf der Halbinsel Walcheren zu erreichen. Foto: Colourbox

Service Middelburg Für den Sommerurlaub mit der Familie und für den gemütlichen Wochenendtrip zum Abschalten: Die niederländische Provinz Zeeland erfreut sich in unserer Region größter Beliebtheit. Welche Ziele sollten Sie im Urlaub unbedingt ansteuern?

Die Provinz Zeeland ist eine Besonderheit. Über Jahre verbanden die Niederlande die verschiedenen Inseln an ihrer südwestlichen Küste, mittlerweile leben rund 400.000 Menschen auf der Mischung aus Halbinseln, Inseln und einem Stück Festland an der Grenze zu Belgien („Seeländisch Flandern“).

Aber auch bei der Vielfalt der Urlaubsziele ist die Provinz besonders. Mit dem Auto ist die Gegend in unter drei Stunden über Antwerpen zu erreichen. Wir haben unsere Lieblings-Ausflugsziele für Sie aufgelistet und wünschen viel Spaß bei unseren Nachbarn auf Zuid-Beveland, Walcheren, Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland und Sint Philipsland.

Unsere Ausflugstipps in der Übersicht

Deltawerke und Neeltje Jans

Schon immer kämpfen die Menschen in Zeeland mit dem Meer und der Unberechenbarkeit, die mit ihm einhergeht. Eins der imposantesten Bauwerke ist aus diesem Kampf entstanden: die Deltawerke. Sie bestehen aus 13 Bauwerken und bilden zusammen das größte Sturmflutwehr der Welt. Zwischen herrlichen Stränden liegt die künstliche Insel Neeltje Jans, wo Sie alles über das Sturmflutwehr und die Sturmflutkatastrophe von 1953 erfahren können. Der Deltapark Neeltje Jans ist zudem ein Wasser-Themenpark, der nicht nur Lehrreiches für Erwachsene, sondern auch Schönes für Kinder bietet. So etwa einen Wasserspielplatz, einen Orkansimulator, Bootsfahrten und Vorführungen mit Robben und Seelöwen.

Innenstadt von Middelburg

Middelburg ist die Hauptstadt Zeelands. Sie bietet jede Menge Tradition rund um ihren Hafen, eingerahmt von historischen Grachtenhäusern und verwinkelten Gassen. Highlights sind auch das spätgotische Rathaus und der Abteiturm „Langer Jan“. Insgesamt bietet die Stadt 1200 denkmalgeschützte Gebäude. Wer shoppen will, sollte den Donnerstag einplanen. Denn dort findet in der Altstadt zudem der Wochenmarkt statt, auf dem Sie sich ganz authentisch mit Erzeugnissen aus der Provinz eindecken können. Die Stadt, die sich zu Fuß oder mit der Pferdebahn erkunden lässt, bietet zudem einige Hotels in den historischen Altbauten.

Middelburg bietet eine historische Innenstadt. Foto: Colourbox

Leuchtturm in Westkapelle

Deutlich gemütlicher als in Middelburg geht es im kleinen Dorf Westkapelle, Teil der Gemeinde Veere, zu. Geschützt liegt er hinter einem großen Deich im Nordwesten der Halbinsel Walcheren. Der Ort zählt zur Zeeländischen Riviera und ist ein Paradies für Wassersportler. Wahrzeichen ist der große Leuchtturm, der früher als Kirchturm diente. Der Strand in Richtung Zoutelande lädt zu einem langen Spaziergang ein, mit Einkehrmöglichkeiten in den zahlreichen Strandimbissen. Anfang Juni lädt die Westkapeller Kirmes zu großem Familienspaß ein. Höhepunkt ist das traditionelle Gaaischieten, bei dem hundert Schützen auf drei Schiffsmodelle schießen.

Hoge Hil Domburg und De Manteling

Östlich von Domburg liegt das mondäne Seebad Domburg, dessen Straßen von zahlreichen Restaurants gesäumt sind. Vom „Hoge Hil“ aus lassen sich Küste und die Kleinstadt überblicken. In Richtung Oostkapelle folgen die Wander- und Fahrradwege durch „De Manteling van Walcheren“, wo sich auch zahlreiche Tiere entdecken lassen.

In Domburg lohnt sich ein Abstecher an den Strand. Foto: Marc Heckert

Dorf Veere und das Veerse Meer

Veere ist ein historisches Dorf, das am Veerse Meer liegt. Das Binnengewässer zwischen Walcheren und Noord-Beveland entstand erst 1961 im Zuge des Deltaplans. Es erstreckt sich wie ein grünes Band zwischen den beiden Inseln und lässt sich auch per Boot erkunden. Aber auch abseits des kleinen Jachthafens lohnt sich das Dorf Veere. Es bietet zahlreiche Gebäude aus dem 15. und 16. Jahrhundert, Cafés, kleine Geschäfte und ein Museum zur Historie der Gegend in den Schottischen Häusern und im Stadthaus. Besonders herausragend ist die Große Kirche in Veere, die besonders groß ist. In der Nähe des Jachthafens lässt sich auch der „Steinerne Bär“ erkunden, eine Bastion aus napoleonischer Zeit.

Historisches Dorf: Veere. Foto: Colourbox

Surfspot Brouwersdam

Im Norden der Provinz liegt der Brouwersdam, einer der besten und beliebtesten Surfspots des Landes, nur wenige Kilometer von der Renesse entfernt. Wind- und Kitesurfen sind hier auch für Einsteiger möglich, da das Wasser relativ lange flach bleibt. Aber auch zum Sonnenbaden lädt die lange Strandpromenade entlang der N57 zwischen Scharendijke und Ouddorp ein. Aufgrund der Kurvenform ist der Surfspot bei allen Windrichtungen fahrbar.

Drachen steigen lassen und Surfabenteuer: Beides bietet sich in Brouwersdam an. Foto: dpa/Jerry Lampen

Zierikzee

Am anderen Ende der Insel Schouwen-Duiveland liegt die Hafenstadt Zierikzee. Sie ist über die beeindruckende Zeelandbrücke zu erreichen. In und um die Stadt gibt es mehr als 500 Denkmäler zu erkunden. Etwa das Gravesteen, Burgerweeshuis, der Dikke Toren und die lutheranische Kirche. Zudem gibt es in der Innenstadt diverse Cafés und Boutiquen.

Radrunde Walcheren

Natürlich darf in den Niederlanden eine Tour „Fietsen“ nicht fehlen. Generell finden Sie zahlreiche Fahrradverleihmöglichkeiten und können über das gut ausgebaute und beschilderte Radnetz Touren nach Ihrem Geschmack planen. Eine Empfehlung sei jedoch für die Runde rund um Walcheren ausgesprochen. Wir gehen von einem Start am Parkplatz Scheldeplein in Vlissingen aus. Entlang des Walcheren Kanals geht es bis nach Middelburg, wo Sie den Jachthafen des Ortes queren. Anschließend geht es am Kanal weiter bis zum Schleusenkomplex Veere, wo Sie in das kleine Dorf abbiegen.

Nach einer kleinen Stärkung am Jachthafen führt die Tour weiter über den Polredijk bis Vouwenpolder und Breezand. Von dort geht es über das Naturgebiet Oranjezon durch Wäldchen hindurch bis zum Manteling van Walcheren und nach Domburg, wo sich die nächsten Pausenmöglichkeiten anbieten. Anschließend passieren Sie Westkapelle und setzen Ihre Fahrt auf der Südseite des Westkapelse Kreek in Richtung Zoutelande fort. Vorbei am kleinen Dörfchen Dishoek führt der Radweg wieder in den Ortskern von Vlissingen, wo Sie nach insgesamt rund 55 Kilometern wieder ankommen.

Haifischzähne sammeln in Cadzand

Besondere Souvenirs können Sie mit Glück am Strand von Cadzand, ganz im Westen von Seeländisch Flandern, finden. Ein Denkmal am Deich des Jachthafens macht deutlich, was so viele am Strand suchen lässt: Haifischzähne! Der Strom der Westerschelde spült regelmäßig Fossilien wie Hai- und Rochenzähne an den Strand.

Haifischzähne sind gut in Cadzand zu finden. Foto: Colourbox

Spiel- und Infopark Groede Podium

Unweit von Cadzand liegt der Spiel- und Infopark Groede Podium. Dieser ist besonders Familien zu empfehlen. Zwischen den Poldern und alten Bunkeranlagen des Atlantikwalls gibt es hier zahlreiche Abenteuerspielgeräte und diverse Tiere, von Ziegen und Schafen bis zu Pfauen und Eseln.

Vögel beobachten im Zwin Naturpark

Auf der anderen Seite von Cadzand, nur kurz hinter der belgischen Grenze, liegt das Naturreservat Zwin. Es bietet einen Erlebnisparcours und eine interaktive Ausstellung zu den zahlreichen Zugvögeln, die entlang der dortigen Seenplatte zeitweise leben.