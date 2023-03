Fernsehen : Kein Wendler-Comeback: RTLzwei sagt Doku-Soap ab

München Darf man jemandem wie Michael Wendler noch eine Bühne bieten? Viele beantworten diese Frage mit „Nein!“. Entsprechend scharf war der Gegenwind, als RTLzwei eine neue Wendler-Sendung ankündigte.

Geplant war eine Doku-Soap über den Sänger und seine Frau Laura, die schwanger ist - Überschrift: „Michael Wendlers Baby-Glück“. Zuschauer sollten darin „intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura“ bekommen. Die Geburt selbst war als krönendes „Staffel-Highlight“ vorgesehen. Noch in diesem Jahr sei die Ausstrahlung geplant, hieß es. Zunächst.

Carmen Geiss ist schockiert

Wendler, vorher oft gebuchter Protagonist für Reality-Formate wie Dschungelcamp oder „Promi Big Brother“, gilt spätestens seit 2020 als äußerste Skandal-Figur. Damals löste er mit einem Video zur Corona-Politik in Deutschland einen Eklat aus, weil er der Bundesregierung „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung“ vorwarf. Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ tätig war, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich.

Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als „KZ“ wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen des Castingformats rausgeschnitten. Angeblich sei „KZ“ eine Abkürzung für „Krisen Zentrum“ gewesen, behauptete er später. In der breiten Öffentlichkeit waren die Buchstaben jedoch als Synonym für die Konzentrationslager der Nationalsozialisten verstanden worden. Danach spielte er in großen Fernsehproduktionen keine Rolle mehr.

Der Wendler ist von der „Vehemenz überrascht“

Als sich die Welle an Kritik an dem neuen RTLzwei-Job aufbäumte, versuchte Wendler selbst noch zu beschwichtigen. Auf dem Instagram-Kanal seiner Frau Laura wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Statement veröffentlicht. Er sei von der „Vehemenz überrascht“, hieß es darin. „Ich möchte an dieser Stelle zu allererst einmal klarstellen, dass ich kein Rassist oder Antisemit bin und auch nie war!“ Auch bedauere er heute „viele“ seiner Äußerungen. Welche genau, blieb zunächst unklar. Wendler bat aber um „eine Chance“.