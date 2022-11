Brauchtum : Katerstimmung vor Karneval: Schleppender Kartenverkauf

Eine Garde nimmt an der Karnevalssitzung von Fußball Bundesligist 1. FC Köln teil. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Köln Energiekrise und Inflation zwingen viele Verbraucher zum Sparen. Das macht sich auch im Karneval bemerkbar: Die Ticketverkäufe für Veranstaltungen sind teilweise drastisch eingebrochen.

Schon lange bevor in den Karnevalshochburgen die jecke Zeit beginnt, startet der Run auf die Karten für die großen Sitzungen und Partys - normalerweise. Doch dieses Mal ist es anders - und das, obwohl die närrischen Fans nach zwei Jahren Corona-Pause jetzt mal wieder richtig aufdrehen könnten.

Der Kartenvorverkauf für die am 11.11. startende Session läuft schleppend. Wegen der Wirtschaftskrise warten viele Jecken erst einmal ab. Die Vereine sind in Sorge.

„Wir haben bislang etwa 25 bis 30 Prozent weniger Karten verkauft als vor der Pandemie“, sagt etwa der Präsident der altehrwürdigen Kölner „Nippeser Bürgerwehr“, Michael Gerhold. „Die Menschen wissen nicht, welche Kosten wegen der Inflation und Energiekrise tatsächlich auf sie zukommen.“ Auch die Angst vor Corona sei häufig noch ein Bremsklotz. „Deshalb entscheiden sich viele Leute deutlich kurzfristiger, ob sie sich Karten kaufen. Das sind wir so gar nicht gewohnt.“

10 bis 15 Prozent weniger verkaufte Karten

Die „Roten Funken“ in Köln, die in der neuen Session ihr 200-jähriges Jubiläum feiern, planen bis Aschermittwoch rund 90 Veranstaltungen. Von den traditionellen Sitzungen seien einige nahezu ausverkauft, bei anderen sei es schwieriger, sagt Sprecher Günter Ebert. Der Vorverkauf für Partys laufe bisher recht zäh. Insgesamt rechne er am Ende mit 10 bis 15 Prozent weniger verkauften Karten. Das sei gerade noch kostendeckend.