Staugefahr : Zu Jahresbeginn kein Verkehrschaos auf den Straßen

Stuttgart Am zweiten Wochenende des neuen Jahres geht es insgesamt recht ruhig zu auf den Autobahnen und Fernstraßen. An der ein oder anderen Stelle kann es dennoch eng werden.

Die großen Massen an Winterurlaubern sind zwar nicht mehr unterwegs, der Rückreiseverkehr rollt jedoch weiterhin. In Hessen enden an diesem Wochenende (10. bis 12. Januar) die Weihnachtsferien. Außerdem brechen nicht feriengebundene Winterurlauber in die Alpen oder die Mittelgebirge auf. Insgesamt sieht der Auto Club Europa (ACE) aber nur ein mäßiges Staurisiko auf den Fernstraßen.