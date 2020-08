Ex-Koch und Trödel-König : „Ich bin nicht eitel genug“

Zur Person

Horst Lichter kam 1962 im nordrhein-westfälischen Nettesheim als Sohn eines Bergmanns zur Welt. Er machte eine Ausbildung zum Koch und arbeitete dann in einer Brikettfabrik. Nach einem gesundheitlichen Zusammenbruch eröffnete er eine Gaststätte, in deren Räumen er seine vielen Sammelobjekte ausstellte und die er bis 2010 betrieb. Im Fernsehen wurde er zunächst als TV-Koch bekannt und moderierte wechselnde Unterhaltungsshows, seit 2013 präsentiert er „Bares für Rares“. Horst Lichter ist in dritter Ehe verheiratet, er ist dreifacher Vater und lebt in der Nähe von Köln.