Rippenfraktur : Helene Fischer verschiebt ihren Tourauftakt in Köln

Bremen/Köln Viele Fans in Bremen und Köln dürften den Auftritten von Helene Fischer entgegengefiebert haben. Nun müssen sie sich in Geduld üben - der Tourstart wurde verschoben. Die Sängerin fand tröstende Worte.

Nach Angaben des Tourneeveranstalters Live Nation erlitt die Sängerin bei Proben eine Rippenfraktur, weshalb die Shows in Bremen und Köln verschoben werden. Manchmal seien „höhere Mächte am Werk“, schrieb Fischer (38, „Atemlos“) bei Instagram. „Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben (...).“ Neue Termine in Bremen seien vom 10. bis 12. Mai, in Köln vom 25. August bis 2. September. „Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit“, hieß es.