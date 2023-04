Essen & Trinken : „Guide Michelin“: Neue Sterne am Gourmet-Himmel

Karlsruhe Wo sind die Top-Restaurants in Deutschland? Das wird heute in Karlsruhe bekanntgegeben. Dann zeigt sich, wer im Michelin-Sterne-Himmel ist - oder wessen Stern sinkt.

Spitzengastronomen und Feinschmecker blicken mit Spannung auf Karlsruhe: Heute ab 17.00 Uhr werden im Konzerthaus die Michelin-Sterne bekanntgegeben. Dann steht fest, welche Restaurants sich in den Feinschmecker-Olymp gekocht haben, wer eventuell noch einen weiteren Stern bekommt - und auch, wessen Stern am Sinken ist.

Im vergangenen Jahr waren 327 Restaurants mit mindestens einem Stern des „Guide Michelin“ ausgezeichnet worden. Drei Sterne sind die Krönung. Das erreichten im vergangenen Jahr nur neun Restaurants. Die meisten Spitzenrestaurants in Deutschland gibt es traditionell im Süden und Südwesten, darunter die langjährigen Drei-Sterne-Restaurants „Bareiss“ und „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn im Schwarzwald.

Guter Wein gleich gutes Essen?

Ein bisschen hängt das nach Einschätzung von Ralf Flinkenflügel (58), dem Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz, mit der Lebensart zusammen. „Wo guter Wein getrunken wird, wird auch gut gegessen.“ Doch auch in Großstädten wie Hamburg oder Berlin wird fein gespeist. In der Hauptstadt schätzt der Michelin-Cheftester vor allem die Vielfalt und das Ungezwungene. Wobei es allgemein auch in der Spitzengastronomie seit geraumer Zeit nicht mehr so steif zugeht wie früher. Flinkenflügel erklärt sich das damit, dass immer mehr jüngere Leute gerne gut essen gehen. Schon länger im Trend sind so auch vegetarische Gerichte.