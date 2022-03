Ex-Tennis-Star : Gericht berät über Vertagung im Becker-Prozess

London Mit seinem ersten Wimbledon-Sieg erlebte Boris Becker als 17-Jähriger in London seinen größten Erfolg. Nun könnte die britische Hauptstadt zum Ort seiner größten Niederlage werden.

Der Ablauf des Strafprozesses gegen den früheren Tennisstar Boris Becker in London ist am Montag gleich zu Beginn ins Stocken geraten. Das Gericht zog sich bereits nach einigen Minuten zur Beratung über eine Vertagung zurück.

Becker war 2017 von einem Gericht in London für zahlungsunfähig erklärt worden. Obwohl eine Privatinsolvenz in England in der Regel innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossen werden kann, dauert das Verfahren seitdem an. Verschiedene Auflagen gegen Becker wurden sogar auf eine Dauer von zwölf Jahren verlängert.