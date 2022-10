Prozesse : Gefängnis für Schuhbeck? Gericht will urteilen

Gefängnis für Schuhbeck? Gericht will urteilen

München Schicksalstag für Schuhbeck: Das Landgericht München I will ein Urteil in seinem Steuerhinterziehungsprozess fällen. Muss der Star-Koch ins Gefängnis?

Vor dem Landgericht München I wird es am Donnerstag (9.00 Uhr) ernst für Alfons Schuhbeck. Denn dann soll sich entscheiden, ob der Star-Koch wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ins Gefängnis muss.

Die Staatsanwaltschaft wirft Schuhbeck vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im „Orlando“ und den „Südtiroler Stuben“ hinterzogen haben soll.