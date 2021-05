Nachbarschaftsstreit : Frau muss sieben Meter hohes Kreuz aus Garten entfernen

Statt einem Gartenzwerg stellte eine Düsseldorferin ein sieben Meter hohes Holzkreuz samt Betonfundament in ihrem Garten auf. Nun muss sie es wieder abbauen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Zwei Nachbarinnen stritten sich wegen eines meterhohen Holzkreuzes. Nun urteilte das Düsseldorfer Landgericht, dass es aufgrund seiner Größe und Leuchtkraft „nicht zur üblichen Gartengestaltung“ gehöre.

Eine Düsseldorferin muss ein sieben Meter hohes Holzkreuz samt Betonfundament aus ihrem Garten entfernen. Das hat das Düsseldorfer Amtsgericht am Montag entschieden (Az.: 290 A C 179/20). Die Frau, die das Kreuz errichten ließ, habe zwar das Sondernutzungsrecht am Garten. Das Kreuz gehöre wegen seiner Größe und Beleuchtungsintensität aber „nicht zur üblichen Gartengestaltung“.