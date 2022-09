Lettland : Flugzeugabsturz in Ostsee: Keine Hoffnung auf Überlebende

Elf Wrackteile in der Ostsee gefunden : Kölner Karnevalist flog den abgestürzten „Geisterflieger“ Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in der Ostsee mit mutmaßlich vier Toten ist nun klar, wer sich in der Cessna befand. Viele Fragen zu dem Unglück sind aber noch offen. Das Privatflugzeug war am Sonntag vor der Küste Lettlands ins Meer gestürzt.