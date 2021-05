Nach dem Seilbahnunglück in Norditalien : Festgenommenen drohen hohe Haftstrafen

Rom/Salzburg Der verheerende Absturz einer Seilbahngondel am Sonntag in Norditalien wurde womöglich durch Manipulation verursacht. Laut Staatsanwaltschaft habe ein „gedankenloses Verhalten“ zum Tod von 14 Menschen geführt.

Es bestehe auch Fluchtgefahr, heißt es in dem Haftbefehl gegen die drei, aus dem italienische Medien heute zitierten. Ein „gedankenloses Verhalten“ habe zum Tod von 14 Menschen und zu schwersten Verletzungen eines Fünfjährigen geführt, hieß es weiter. Der Chef der Seilbahngesellschaft und zwei weitere leitende Mitarbeiter waren in der Nacht zu gestern festgenommen worden.

Die Seilbahn war am Pfingstsonntag auf dem Weg von Stresa am Lago Maggiore hinauf zum Monte Mottarone verunglückt. Nach bisherigem Ermittlungsstand riss kurz vor der Ankunft an der gut 1300 Meter über dem Meer gelegenen Bergstation aus bisher unbekannter Ursache das Zugseil. In dem Fall hätte ein Notbremse greifen müssen, was nicht geschah. Die Gondel raste mit hoher Geschwindigkeit in die Tiefe, überschlug sich und zerschellte schließlich.