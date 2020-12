Kampf gegen die Pandemie : Fast 42.000 Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft

Berlin Seit vergangenen Sonntag wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht nun eine erste Zahl, wieviele Menschen die erste Dosis des Impfstoffs erhalten haben.

„Die Daten legen nahe, dass in den ersten Tagen - entsprechend der STIKO-Empfehlungen - vor allem in Altenpflegeheimen geimpft wird unter Einsatz von mobilen Impfteams“, erläutert RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher mit Blick auf die eher geringe Zahl an Impfungen bundesweit. Das sei sicherlich aufwändiger als Impfungen in gut organisierten Impfzentren durchzuführen. Ob und wie viele mobile Impfteams zum Einsatz kämen und wann die Impfzentren an den Start gingen, entschieden die Bundesländer.