Freizeitpark : Europa-Park nach Unfall mit Verletzten wieder geöffnet

Rust Ein Wasserbecken reißt, Sprungtürme stürzen zusammen, sieben Menschen werden verletzt: Ein Unfall hat die Ferienstimmung im Europa-Park getrübt. Nun soll der Betrieb weitergehen wie gehabt - mit einer Ausnahme.

Nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust bei Freiburg läuft die benachbarte Wasserbahn-Attraktion „Atlantica SuperSplash“ wieder nach Plan. „Die Boote fahren wieder“, sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland am Dienstag. Der Park öffne wie geplant.