Bahnunfall : „Es ist grauenvoll“: Tote bei Zugunglück in Garmisch

Garmisch-Partenkirchen Eigentlich ist die Vorfreude auf die Ferien groß. Doch dann passiert in der oberbayerischen Urlaubsregion Garmisch-Partenkirchen eins der schwersten Bahnunglücke der letzten Jahre. Es gibt Tote und Verletzte.

Juni 1998: Nach dem Bruch eines Radreifens entgleist in Eschede (Niedersachsen) bei Tempo 200 ein ICE und zerschellt an einer Straßenbrücke. 101 Menschen sterben.

Februar 2000 In einer Baustelle des Bahnhofs Brühl bei Köln entgleist der Nachtexpress von Amsterdam nach Basel an einer Weiche. Bilanz: Neun Tote, 149 Verletzte.

Februar 2016 - In Bad Aibling (Bayern) sterben zwölf Menschen, als zwei Nahverkehrszüge auf eingleisiger Strecke ineinanderkrachen. Es gibt Dutzende Verletzte. Ein Fahrdienstleiter muss in Haft.

Mai 2018: Bei Aichach in Bayern fährt eine Regionalbahn ungebremst in einen stehenden Güterzug. Zwei Menschen werden getötet, 14 verletzt. Ursache: menschliches Versagen.

12 Hubschrauber bringen Verletzte in Kliniken

Rund 140 Menschen waren in dem Regionalexpress, als das Unglück geschah. Ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen sagte, es sei nicht ausgeschlossen, dass um die Mittagszeit und somit zum Schulende viele Schüler in der Bahn waren. 15 Verletzte kamen in Krankenhäuser, 12 Hubschrauber waren dafür im Einsatz. Alle Altersgruppen seien unter den Verletzten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. „Die Menschen werden durch die Fenster gezogen.“

„Es ist grauenvoll“

Unfallursache noch unklar

Strecken und Straßen gesperrt

Für die Region um die Zugspitze bedeutet das Unglück in den kommenden Tagen auch verkehrstechnisch eine große Herausforderung - auf einer Strecke, die ohnehin als Nadelöhr für Urlauber und Ausflügler bekannt ist. Nun waren die Bundesstraßen 2 und 23 gesperrt, zudem der letzte Abschnitt der Autobahn 95 von München nach Garmisch-Partenkirchen. Am Freitag bildeten sich lange Staus in der Region an der Grenze zu Österreich. Am Samstag beginnen in Bayern die Pfingstferien.