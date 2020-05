Karussel feiert Geburtstag : Es dreht sich seit 400 Jahren

Aachen Seit 400 Jahren drehen Karussells auf Volksfesten ihre Runden. Das erste war damals ein gepolstertes Wagenrad mit Handkurbel. Heutzutage haben Schausteller große Sorgen – auch wegen Corona.

Am 17. Mai 1620 wurde in der osmanischen Handelsstadt Philippopel – heute Plowdiw in Bulgarien – das erste Karussell in Betrieb genommen. Die einfache Konstruktion bestand aus einem großen Wagenrad, das mit Sitzpolstern bestückt war und per Handkurbel in Bewegung gesetzt wurde.