Ameland : Erster Lichtblick: Bergungsleute konnten an Bord des Frachters

Erster Lichtblick: Bergungsleute konnten an Bord des Frachters

Das Frachtschiff «Fremantle Highway» war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als etwa 27 Kilometer vor der Küste der Wattenmeerinsel Ameland in der Nacht Brand ausbrach. Foto: dpa/Jan Spoelstra

Terschelling Erste positive Meldungen vom Frachtschiff vor der Küste der Niederlande: Das Feuer schwächt sich ab. Und erstmals konnten Bergungsleute an Bord. Doch keine Entwarnung. Zu viel ist unklar. Sogar die Ladung, denn es sind wohl weitaus mehr E-Autos an Bord.

Seit Tagen liegt der brennende Frachter „Fremantle Highway“ vor der niederländischen Küste - und endlich gibt es einen ersten Lichtblick. Zum ersten Mal konnten Bergungsspezialisten an Bord des Schiffes kommen und auch eine stabile Verbindung zu einem Schlepper herstellen, teilte die Küstenwache am Freitag mit. Wohin der Frachter jetzt geschleppt werden soll, ist noch unklar.

„Im Laufe des Morgens wurde nach Messungen deutlich, dass die Temperatur an Bord der „Fremantle Highway“ stark gesunken war“, sagte die Küstenwache. Somit konnten die Bergungsleute an Bord gehen. Der Brand wüte zwar noch immer, aber er würde abnehmen, hieß es weiter. „Auch der Rauch wird weniger.“ Was nun geschehen soll, muss die staatliche Wasserbehörde entscheiden. „Wir bereiten uns noch immer auf alle Szenarien vor“, sagte der Sprecher der Wasserbehörde, Mathijs Tax, der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehört auch der schlimmste Fall: Ein Auseinanderbrechen oder Kentern des Frachters, der mit rund 3800 Autos beladen ist.