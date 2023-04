Bad Langensalza : Ermittlungen nach Unfall mit sieben Toten in Thüringen

Rettungskräfte und Polizei an der Unfallstelle auf der B247 bei Bad Langensalza in Thüringen. Foto: Silvio Dietzel/dpa-Zentralbild/dpa

Bad Langensalza Nach dem Todesdrama auf der Bundesstraße 247 geht es auch um diese Frage: Hatte der mutmaßliche Unfallverursacher - der ohne Führerschein hinter dem Steuer saß - auch getrunken?

Am frühen Samstagabend war ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden entgegenkommenden Autos fingen daraufhin Feuer und brannten aus. Für fünf junge Menschen - drei Männer und zwei Frauen im Alter von 19 Jahren - sowie einen 60 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Sie verbrannten in ihren Fahrzeugen. Auch ein 44 Jahre alter Insasse in dem unfallverursachenden Auto überlebte den Crash nicht.