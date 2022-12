Becker-Interview : Er ist wieder da

Geschichten aus 231 Tagen Haft: Boris Becker blickt im TV-Studio bei Sven Gätjen auf die „schlimmste Zeit meines Lebens“ zurück. Foto: dpa/Nadine Rupp

Aachen Acht Monate lang saß Boris Becker in britischen Gefängnissen. Die Rückkehr nach Deutschland führt ihn in ein Fernsehstudio.

Ganz am Ende der Sendung überlegt Boris Becker, wo er in den nächsten Jahren leben will. Dubai ist eine Idee, vielleicht auch wieder Miami, Deutschland eher nicht, sagt er, „weil ich hier keine Privatsphäre habe“. Das ist ein merkwürdiger Satz, wenn er in einem TV-Studio vor einem Millionenpublikum fällt. Bereitwillig gibt der gefallene Tennisstar an diesem Abend seine Privatsphäre auf, berichtet von den vergangenen „acht Monaten und sechs Tagen“, die er in britischen Gefängnissen verbracht hat.

Aber vielleicht ist der Gang an die Öffentlichkeit auch Teil des Sozialisierungsprogramms. Er steht selbst an der Aufschlaglinie, kann sein Spiel machen – im besten Fall.

Becker ist wieder da, abgeschoben aus Großbritanniens Gefängnissen, nicht wegen guter Führung. Vielmehr wurde die Haftstrafe von 30 Monaten auf acht Monate reduziert, weil ausländische Häftlinge Platz für einheimische machen sollen, so ist es in einem Gesetz geregelt, das erst in diesem Jahr verabschiedet wurde. Das Vereinigte Königreich will Becker nicht mehr sehen, jedenfalls darf er vorerst nicht zurückkehren, auch nicht nach Wimbledon, wo er als Spieler und TV-Kommentator sehr geschätzt ist.

Also sitzt Becker nun in einem TV-Studio in München, sieben Kilo leichter als bei seinem Haftantritt, die Haare kupferfarben, die Gesichtszüge sind wieder markanter geworden, die Zeit ohne Nikotin und Alkohol habe ihm auch körperlich gut getan, findet er. Er sieht seltsamerweise gut erholt aus. Im Gerichtssaal hat er sich im Frühjahr in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt, im TV-Studio räumt er nun seine Schuld zumindest in einigen Punkten ein.

An diesem Dienstagabend findet kein TV-Prozess mit einem vorbestraften Steuersünder statt. Vielleicht ist das auch vertraglich geregelt worden. Bei Sat.1 sind sie so stolz auf den (bezahlten) Coup, dass sie bis 4.45 Uhr am nächsten Morgen ihr Programm nur mit Boris-Becker-Geschichten füllen. Die lange Themennacht.

Eine halbe Million Euro, heißt es, habe der Sender für das Exklusivgespräch gezahlt. Moderator Sven Gätjen schlägt Becker keine harten Fragen ins Aufschlagfeld, vielmehr reicht er ein paar Stichworte sanft an wie ein strahlender Balljunge. Hier wird kein Wettkampf ausgetragen, eher ein gemeinsames Doppel. Vielleicht ist das auch eine gute Idee. Denn Becker kommt ins Reden, kann ausführlich von seiner Gefängniszeit, von seinen Verzweiflungen und Erfahrungen berichten. Aus dem Wimbledon-Helden wurde eine Nummer, aus Boris Becker die A2923EV, mit dieser Chiffre hat er monatelang als Gefangener unterschreiben müssen. „Ich wurde nicht Boris genannt. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist."

Becker schilderte seine ersten Tage im Gefängnis von Wandsworth, als er Angst vor einem möglichen Zellennachbarn, vor den Gemeinschaftsduschen hatte, Angst vor körperlicher Bedrohung und vor Erpressung. „Ich kenne mich in der Welt der Gewaltverbrecher nicht aus.“

A2923EV war jetzt einer von ihnen, die Biografie der Häftlinge spielte keine Rolle mehr. Er hat seine Erfahrungen machen müssen, ein Häftling habe versucht, den prominenten Mitinsassen zu erpressen. „Und einer wollte mich umbringen.“ Die bedrohliche Situation löste sich nur, weil andere Häftlinge Becker halfen. Beschützer, sogar einen „Blutsbruder“ habe er im Gefängnis gefunden. Als er am 22.11.22 55 Jahre alt wurde, haben ihm Mitinsassen gleich drei Kuchen als Zeichen der Anerkennung gebacken. „Im Gefängnis sind alle gleich, einen solchen Zusammenhalt habe ich in der freien Wildbahn nicht erlebt“, sagt Becker. „Wir haben uns gebraucht.“ Mit einigen Knackis werde er zeitlebens verbunden bleiben, „wie wenn man zusammen im Krieg war“.

Klopp durfte ihn nicht besuchen

Becker hat auch „von draußen“ viel Zuspruch bekommen, schildert er: Hunderte Briefe, Dutzende Telefonate. Freunde wie Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner oder sein Ex-Manager Ion Tiriac wollten ihn besuchen – durften aber nicht, weil der Gefängnisleitung einen zu großen „Rummel“ befürchtete.

Im Gefängnis ist aus Becker ein Lehrer geworden. Er hat anfangs Mathe und Englisch unterrichtet, was eine schöne Pointe ist, wenn ein Deutscher Einheimische anleitet. Später dann wurde aus Becker ein Philosophielehrer, der den Stoizismus vermittelt hat. Selbstbeherrschung und Gelassenheit seien zurückgekehrt in sein Leben, sagt Becker.

Die Zeit im Gefängnis sei die schlimmste Zeit seines Lebens gewesen, erzählt er, die Nächte fühlten sich an wie im Irrenhaus. Er habe die Zeit aber auch gebraucht, um geläutert zu werden. „Ich habe falsche Freunde gehabt, mich nicht mehr um Details gekümmert, bin bequem und fett geworden.“ Das mag eine allzu lässige Beschreibung dafür sein, dass er im Gerichtsverfahren in London falsche Angaben zu seinem Vermögen gemacht hatte. Jedenfalls listet Becker nun öffentlich auf, was er alles verloren habe im Rechtsstreit mit einer Bank, die ihm ein Darlehen gegeben hatte: die Finca auf Mallorca, die Wohnung in Chelsea, das Elternhaus in Leimen. „Und noch ein bisschen Cash.“

Becker macht reflektierten Eindruck

Neu sortiert habe er sein Umfeld bereits seit seiner Privatinsolvenz im Jahr 2017, sagt er. Der Gefängnisaufenthalt sei nur die letzte Etappe gewesen, um zu erkennen, wer nun wichtig sei. Da sind seine vier Kinder, die ihn teilweise besucht haben, mit denen er viel telefonischen Kontakt hatte. Und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, die er als Liebe seines Lebens bezeichnet, mit der er weitere Kinder haben will. Die 33-Jährige sitzt im Studio bei dem Gespräch.

Becker macht dabei einen sehr reflektieren und konzentrierten Eindruck, manchmal stockt er, braucht eine kurze Pause, wenn die Emotionen hochkommen. Das Publikum, das über Jahrzehnte seinen rasanten Auf- und Abstieg verfolgte, erlebt einen sehr wachen und lebhaften Mann. Bei Twitter, wo die Schnellrichter unterwegs sind, polarisiert das Gespräch: Hier die Zuschauer, die ihm große Selbstgefälligkeit unterstellen, dort die Fans, die ergriffen sind von seiner Schilderung. Becker polarisiert wie vor seiner Gefängniszeit, daran jedenfalls hat sich nichts verändert.