Pippi Langstrumpf wird 75 : Ein Haus, ein Äffchen und ein riesiger Erfolg

Kurz Gefragt

Foto: Inger Lison

Frau Lison, warum ist Pippi Langstrumpf heute noch so beliebt?

Inger Lison: Pippi ist die erste weibliche Hauptfigur, die mit den Konventionen gebrochen hat. Sie ist finanziell unabhängig, sprachlich souverän, hinterfragt Erwachsene und entscheidet selbst über ihre Freunde oder was sie essen will. Zudem schmeißt sie einen ganzen Haushalt und lebt zusammen mit ihrem Pferd und ihrem Affen in der Villa Kunterbunt. Es geht um Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Abenteuer, Mut und das Verhältnis von Kindern Erwachsenen gegenüber. Diese Themen beschäftigten Kinder auch noch heute in Zeiten der Digitalisierung. Pippi ist emanzipiert und passt in keinerlei Rollenklischees. So ist sie beispielsweise stolz auf ihre Sommersprossen und versteht nicht, warum ihr jemand eine Salbe dagegen verkaufen will.

Warum brauchen wir heute noch Pippi?

Lison: Sie ist ein wichtiges Vorbild für Mädchen, selbstbewusst und gleichberechtigt ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist besonders wichtig in der heutigen Zeit, in der innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur in der Konzipierung von weiblichen Heldinnen wieder eine „Rolle rückwärts“ beobachtet werden kann. Teilweise entsprechen die Protagonistinnen wieder konventionellen Geschlechterstereotypen. Zudem steht die heutige Generation wegen des zunehmenden Trends der Selbstinszenierung auf Social-Media-Kanälen vehement unter Druck. Es wird sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Pippi Langstrumpf ist vollkommen zufrieden mit sich selbst und ihrem Äußeren. In der heutigen Zeit kann sie daher eine Entlastungsfunktion innehaben.

Gilt das auch für Jungen?

Lison: Pippi bietet zusammen mit ihren Freunden Thomas und Annika als Kontrastfiguren Identifikationspotenzial für Mädchen und Jungen gleichermaßen an. Eine Studie hat interessanterweise ergeben, dass viele Kinder gar nicht so wie Pippi sein wollen, sondern sich diese vielmehr „als aufregende Spielkameradin in der Nachbarschaft“ wünschen.