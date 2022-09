Zum Tod von Elizabeth II. : Die Zeitlose

Foto: dpa/Victoria Jones 15 Bilder Die Frau, die 70 Jahre lang das Empire war

Aachen/London Elizabeth II. faszinierte die Menschen, weil sie schon immer und immer noch da war. Jetzt ist sie doch von ihnen gegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Pappert​

Dass sich die Zeit vielleicht doch außer Kraft setzen lässt, ist eine kühne Vermutung, die sie in ihren letzten Jahren nährte. Jedenfalls entsprach Elizabeth II. nicht dem heutigen Zeitgefühl. In die Zeit zu passen, hat sie allerdings nie interessiert und angestrebt. Erst jetzt – mit ihrem Tod – ist das ebenso abscheuliche wie großartige 20. Jahrhundert beendet. Sie war die letzte – öffentlich wahrnehmbare – Persönlichkeit, die aus der berühmten alten Zeit stammte, die nicht besser, aber übersichtlicher, geordneter war.

Sie war nicht nur die Queen, sondern die Königin schlechthin, der Inbegriff der Monarchin. Sie genoss höchstes Ansehen nicht nur unter den Briten, sondern auch im Ausland, auch hierzulande. Worauf diese Faszination gründete, lässt sich nicht so einfach beschreiben.

Rätselhaft

Wer 70 Jahre lang so diskret, so taktvoll, so schweigsam ist wie Elizabeth II., umgibt sich selbst mit einem besonderen Nimbus. Das eigene Volk wusste nie genau, woran es mit seiner Queen war, denn die sagte außer ein paar feierlichen Eröffnungsworten oder royalen Belanglosigkeiten nichts. Wenn Schweigen tatsächlich Gold sein sollte, hat die Queen in den 70 Jahren ihrer Herrschaft einen Schatz angehäuft, der den von Fort Knox weit überragt. Und wenn sie dann doch mal Stellung nahm, tat sie es meist so, dass hinterher niemand wusste, wozu.

Geheimnisvoll und rätselhaft zu sein, steigerte ihre Attraktivität. So hielt sie das Mysterium der Monarchie aufrecht. Gegenüber Kommentaren und Bewertungen dessen, was sie tat, verhielt sie sich im Grunde jahrzehntelang so, als sei sie schon tot.

VolksnahdistanziertAnfassen ließ sie sich nicht, das berühmte Bad in der Menge nahm sie nie, weil es sich nicht gehört. Die Distanz wurde gewahrt, weil sie das Besondere hervorhebt. Aber die Queen war nicht abgehoben, leistete sich keine Extravaganzen. Sie ließ die „Untertanen“ glauben, ihre Königin denke wie sie über das Wetter und die Politik, über die Zeitläufte und die Dinge des Lebens. Insofern war sie volksnah. Sie gab sich pragmatisch und blieb doch entrückt.

Diese Balance zwischen Abstand und Nähe hatte sie perfektioniert – mal Diadem, mal Kopftuch. Ihr altmodisches Gehabe vermittelte Geborgenheit, Ruhe in unruhigen Zeiten.

Beständig

Die Zuneigung zu Elizabeth II. könnte in einer Zeit des Grellen, der ständigen Peinlichkeiten, Übertreibungen und immer schnellerer Veränderungen dem tiefen Bedürfnis nach Beständigkeit entspringen. Wenn alle permanent aufgeregt auseinanderflatterten, blieb sie einfach stehen. In diesem Stillstand lag für die britische Monarchie geradezu Fortschritt. Sie stand immer da und tat so gut wie nichts. Wenn sie etwas tat, tat sie immer das Gleiche: Sie winkte. Sie winkte so gekonnt und so ausdauernd wie niemand sonst.

Wenn sich immer alles ändert, fällt auf, wer gleich bleibt. „The same procedure as every year“ – die immer gleichen Rituale trugen zu ihrer Popularität bei. Dabei verweigerte sich Elizabeth II. nicht dem Zug der Zeit; sie fuhr mit. Aber sie ließ in diesen Zug ihren Salonwagen einhängen: mahagonigetäfelt, mit Perserteppichen und edlem Mobilar. Da die modernen Hochgeschwindigkeitszüge ziemlich rasant unterwegs sind, rumpelte es im königlichen Waggon dann und wann. Das störte sie nicht.

„In einer Zeit, in welcher der beständige solide Rhythmus des Lebens weniger Aufmerksamkeit erheischt als außergewöhnliche Sensationen, bin ich doch froh, erst der zweite Herrscher zu sein, der ein diamantenes Jubiläum begehen kann“, sagte die Königin vor zehn Jahren.

Zeitgemäß zu sein, darüber dachte sie nicht einmal nach. Wie sonst hätte sie die alte Pferdekutsche Monarchie ins 21. Jahrhundert ziehen können. Als sie Königin wurde, regierten Stalin und Mao, Adenauer und Churchill. Die schiere Dauer ihrer Herrschaft war ein Faszinosum an sich. Wo gibt es das noch – so viel Kontinuität? Sie war immer da. Und nun ist sie es nicht mehr.

Ob bei all den Skandalen und Peinlichkeiten der Windsors, den immensen Kosten und althergebrachten Privilegien für das Königshaus die Monarchie wirklich noch lohnt, diese Frage wird sich unter ihrem Nachfolger unabweisbar stellen.

Pflichtbewusst

Elizabeths 70-jährige Herrschaft gründete auf einer aufsehenerregenden Romanze: Es war die ganz große Liebe eines Mannes, der wie im Märchen sein Königreich weggab für die Frau, die er liebte. Edward VIII. entsagte 1936 dem Thron, weil er auf die geschiedene US-Amerikanerin Wallis Simpson nicht verzichten konnte und wollte. So wurde sein Bruder, Elizabeths Vater, König und bestieg als George VI. den Thron, den er nicht wollte. Edward zog die Liebe der Pflicht vor; George beugte sich der Pflicht. Das prägte seine Tochter.

Nachdem Elizabeth im Königshaus mit Philip ihre große Liebe einmal durchgesetzt hatte, konzentrierte sie sich auf die Pflicht. Onkel Edward war ihr ein Graus; für dessen Romantik hatte sie kein Verständnis. Schon 1947 versprach sie als blutjunge Kronprinzessin in einer ganz ungewöhnlichen Fernsehansprache, sie werde ihr Leben bis zuletzt ihrem Volk widmen.