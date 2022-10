Charles III. wird König : Die Krönung als Symbol für die moderne Monarchie?

An der Krönung von Charles III. werden nach Medienberichten wohl rund 2000 Gäste teilnehmen. Foto: dpa/Hannah Mckay

London Weniger Gäste, weniger Pomp: König Charles III. will einen deutlich kleineren Rahmen für seine Krönung am 6. Mai 2023. Der Termin wurde am Dienstag bekanntgegeben.

Die Krönung von Charles III. wird am 6. Mai nächsten Jahres erfolgen. Das gab der Buckingham Palast am Dienstag bekannt. „Die Krönungszeremonie“, so die Erklärung, „wird in der Westminster Abbey stattfinden und vom Erzbischof von Canterbury durchgeführt werden.“ Damit ist Justin Welby gemeint, der als der höchste Würdenträger der Anglikanischen Staatskirche die Salbung des Monarchen vornehmen wird. An der Seite von König Charles wird seine Frau Camilla zur Queen Consort gekrönt.

Die Zeremonie, führte die Erklärung weiter aus, „wird die Rolle der Monarchie heute reflektieren und in Richtung Zukunft weisen, während sie in langjähriger Tradition und Prunk verwurzelt ist.“ Damit will man signalisieren, dass die Krönung in einer moderneren und gestrafften Form über die Bühne gehen soll, als das noch bei seiner Mutter der Fall war.

Es war spekuliert worden, dass Charles‘ Krönung am 2. Juni 2023, also 70 Jahre später auf den Tag nach der seiner Mutter Queen Elizabeth II. erfolgen würde, um die Kontinuität der Monarchie zu unterstreichen. Doch der neue König will signalisieren, dass die Monarchie auch mit der Zeit geht.

Foto: dpa/Victoria Jones 15 Bilder Die Frau, die 70 Jahre lang das Empire war

Im Jahre 1952 hatte man rund 8000 Gäste aus aller Welt in die Westminster Abbey eingeladen, die seit den letzten 900 Jahren als Krönungskirche fungiert. Diesmal sollen nur 2000 Gäste mit dabei sein. Auch soll die Krönung nicht wie damals drei Stunden, sondern nur eine Stunde dauern. Das bedeutet, dass einige der zahlreichen Zeremonien wegfallen werden müssen.

Was das allerdings im einzelnen bedeutet, ist noch nicht bekannt. Wird der Monarch statt in einer vergoldeten Pferdekutsche nun in einer Limousine vorfahren? Wird die Salbung, die bei Elizabeth noch als höchst sakrale Handlung hinter einem Wandschirm erfolgte, diesmal für jedermann sichtbar über die Bühne gehen?

Der Palast will dazu noch keine detaillierten Angaben machen und erklärte lediglich, dass die Krönung „die gleichen Kernelemente beinhaltet, während sie den Zeitgeist anerkennt“ und weitere Einzelheiten „zur rechten Zeit“ bekannt gegeben werden. Man darf davon ausgehen, dass der neue König den Anstrich des allzu Altmodischen vermeiden will. Schließlich ist es das erklärte Ziel von Charles, die Monarchie zu verschlanken und zeitgemäßer zu machen.

Doch nicht allen passt diese Vorstellung. „Eine derart archaische Zeremonie umzuschreiben, die älter ist als die Westminster Abbey, ist ein riskantes Unterfangen“, kommentierte die konservative „Daily Mail“. Der Historiker Andrew Roberts sagte dem Blatt, eine verschlankte Zeremonie könne eine verpasste Gelegenheit bedeuten, die „Soft Power“ der Monarchie zu nutzen. Andere Experten zeigen sich gelassener. „König Charles nimmt die öffentliche Stimmung sehr richtig wahr“, sagte die Autorin Ingrid Seward, die mehrere Bücher über die Royals geschrieben hat. Die Krönung werde sicherlich wunderbar, sagte Seward. „Sie wird in unsere Zeit passen.“

Was trotz aller Verschlankung vermutlich beibehalten wird, ist die abschließende Szene auf dem Balkon des Buckingham Palastes, wenn sich König und Königin dem Volk zeigen werden. Denn zusammen mit ihm wird auch Camilla zur Königin gekrönt. Als Charles sie 2005 heiratete, war Camilla bei Fans von Prinzessin Diana noch so verhasst, dass damals von Seiten des Palastes nur die Rede davon war, sie im Fall der Thronfolge zur „Prinzessin-Gemahlin“ zu ernennen.

Doch in diesem Frühjahr hatte Elizabeth II. sich ausdrücklich gewünscht, dass Camilla ebenfalls den Titel „Queen“ erhalten sollte, und siehe da: Es regte sich kein großer Widerstand. Das war wohl der letzte Test und zeigte, dass Camilla angekommen und bei den Briten als Königin willkommen ist.

Der 6. Mai 2023 fällt auf einen Samstag. Jetzt wird spekuliert, dass der darauffolgende Montag zu einem zusätzlichen Feiertag erklärt werden könnte, um den Untertanen ausreichend Zeit zum Jubeln zu geben. Allerdings spräche dagegen, dass in Zeiten einer ökonomischen Krise der Produktionsausfall eines zusätzlichen Feiertages nicht das beste Mittel für eine leidende Volkswirtschaft wäre.

(dpa)