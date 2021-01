Kostenpflichtiger Inhalt: Einsatz für einen Geflüchteten : Der Triumph eines Bäckermeisters

Erfolgreicher Hungerstreik: Bäckermeister Stéphane Ravacley hat verhindert, dass sein Lehrling Laye Fodé Traoré zurück in sein Heimatland Guinea muss (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Paris Fast zwei Wochen befand sich Stéphane Ravacley in einem Hungerstreik, um gegen die Auslieferung seines Lehrlings in dessen Heimatland Guinea zu protestieren. Mit Erfolg: Nun erhielt der junge Mann eine Aufenthaltserlaubnis in Frankreich.