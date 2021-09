Ein Foto, das um die Welt ging: Der damalige US-Präsident George W. Bush wird am 11. September 2001 über die Ereignisse in New York unterrichtet (Bild, l.). Zu diesem Zeitpunkt befand er sich zu einer Lesestunde in einer Schule in Florida (großes Bild), für die sich die Schülerinnen und Schüler herausgeputzt hatten (Bild r.). Foto: imago images/ZUMA Wire/imago stock&people