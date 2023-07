Reportage : „Dem Himmel so nah“ auf dem Skywalk in Willingen

In bis zu 100 Meter Höhe führt die Hängebrücke in Willingen übers Tal. Foto: dpa-tmn/Swen Pförtner

Willingen Schwindelfreiheit ist Voraussetzung: In Nordhessen können sich Touristen nun auf die längste Hängebrücke Deutschlands wagen. Der „Skywalk“ zieht sich in bis zu 100 Metern Höhe über ein Tal.

Mit einem beklommenen Gefühl setze ich die ersten Schritte. Vor mir spannt sich ein schmales Stahlband über das Tal vom Mühlenkopf bis zum Musenberg. Schnell wird klar: Das Ding wackelt. Es grummelt in der Magengegend. Rechts und links sind die Gipfel der Bäume fast zum Greifen nah – Perspektiven, die sonst den Vögeln vorbehalten bleiben. Mit jedem Meter nimmt die Höhe zu. Unter den Füßen sind nur die Gitterroste. Die kleinen Quadrate geben den Blick darauf frei, dass es schon 30 oder 40 Meter in die Tiefe geht. In der Mitte der Brücke werden es 100 Meter sein. Und das Wackeln hört nicht auf.

„Cool, das ist so cool“, sprudelt es aus Mia heraus. Die Achtjährige aus Dortmund kommt uns mit ihrer Mutter Claudia entgegen. „Nein, Angst habe ich überhaupt nicht“, sagt Mia. „Aber Papa schon“, schiebt sie hinterher. Tatsächlich verzichtet ihr Vater Tobias darauf, über die Brücke zu gehen. „Er hat Höhenangst“, erläutert Claudia Reiners. „Ihm entgeht ein sagenhafter Ausblick. Es fühlt sich hier oben fast so an, als würde man durch die Luft spazieren. Alles wirkt offen und frei. Man ist dem Himmel so nah.“

Mit der längsten Hängebrücke Deutschlands verfügt das sauerländische Willingen seit Anfang Juli über eine neue Attraktion – den Skywalk. Der bringt es auf eine Spannbreite von 665 Metern und ist damit sogar die längste freischwingende Hängebrücke der Welt. Stützen oder Seile fehlen. Die Sky Bridge in Tschechien ist mit 721 Metern zwar länger, braucht aber Seile, die zum Boden führen und die Brücke stabilisieren.

„Wir wollten eine Brücke im Tibet-Stil“, erzählt Skywalk-Geschäftsführer Arndt Brüne. „Sie sollte vollkommen frei schwingen.“ Das ist der Schweizer Firma Swissrope, die das Ganze geplant und umgesetzt hat, gelungen. Nichts stört den Blick auf die Brücke, deren knapp 170 Tonnen sich über das Strycktal biegen. Für Stabilität sorgen vier Stahlseile mit einem Durchmesser von jeweils 70 Millimetern. Sie sind auf beiden Seiten 21 Meter tief im Gestein verankert.

Brüne hofft, dass der Skywalk rund 100.000 Besucher im Jahr nach Willingen lockt. Touristen, die die nordhessische Gemeinde am Rand des Rothaargebirges dringend braucht. Denn hinter Willingen liegen magere Jahre. 2020 fiel das Ski-Weltcup-Springen auf der Mühlenkopfschanze dem Orkan „Sabine“ zum Opfer, 2021 und 2022 gab es Absagen wegen Corona. Dabei ist das Weltcup-Springen Ende Januar/Anfang Februar der wichtigste Termin des Jahres im Willinger Event-Kalender. Die dreitägige Veranstaltung mit ihrer Mischung aus Spitzensport und Partystimmung im riesigen Festzelt zieht bis zu 100.000 Besucher an. Es schmerzt, wenn diese Einnahmen drei Jahre in Folge fehlen.

Aber die Willinger Wirtschaft wehrt sich. Um Wintersport trotz des Klimawandels verlässlich möglich zu machen, wird viel Geld in Schneekanonen investiert. Nur so können die Lifte 60 Tage im Jahr laufen. Der Energieverbrauch ist dabei allerdings immens, entsprechend hoch fallen die Kosten aus. Milde Winter mit viel Regen lassen zudem auch den schönsten Kunstschnee schmelzen. In den 1990er-Jahren zählte Willingen mehr als eine Million Übernachtungsgäste im Jahr. Inzwischen sind es nur noch rund 350.000.

Alte und neue Attraktion nebeneinander: Der Skywalk führt von der Mühlenkopfschanze auf der einen Seite des Tals hinüber zum Musenberg auf der anderen Seite. Foto: dpa-tmn/Swen Pförtner

Um die Abhängigkeit vom Wintersport zu verringern, setzt der 6000-Einwohner-Ort, der nur einen Steinwurf von der Grenze zu NRW entfernt liegt, stärker auf das Sommergeschäft. Wanderer und Moutainbiker sollen die zahlreichen Gästebetten füllen. An entsprechender Infrastruktur mangelt es nicht. Hinzu kommen mehrere Open-Air-Konzerte. Cro, Peter Fox und Schlager-Größen wie Thomas Anders, Michelle und Andy Borg werden im August auf der Bühne am Ettelsberg stehen.

Dass es in Willingen nicht an privater Initiative mangelt, beweist auch der Skywalk. Finanziert wird die 4,5 Millionen Euro teure Brücke zur Hälfte von einer Projektgesellschaft, der mehr als 100 lokale Privatpersonen, Gastronomen, Hoteliers und weitere Firmen angehören. Die andere Hälfte kommt als Kredit von drei Banken aus der Region.

Info Ein Besuch beim Skywalk in Willingen Der Skywalk ist ganzjährig in Betrieb. Geöffnet ist die Brücke ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dämmerung, im Sommer etwa 21 Uhr. Kinder bis fünf Jahren haben freien Eintritt. Erwachsene zahlen elf Euro, Kinder bis 16 Jahren 8,50 Euro. 18 (12,50) Euro werden fällig, wenn die Berg- und Talfahrt mit dem Lift an der Mühlenkopfschanze zum Brückeneinstieg hinzukommt. Bis zu 750 Besucher dürfen die Brücke gleichzeitig betreten. Das wird digital erfasst und der Einlass entsprechend begrenzt. Wird der Wind zu stark, muss der Skywalk schließen. Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle und Haustiere sind auf der 1,30 Meter schmalen Brücke verboten. Geplant sind Einbahnstraßenabende, um Menschen mit Behinderung das Erlebnis zugänglich zu machen. skywalk-willingen.de

Alle Beteiligten müssen sich allerdings lange in Geduld üben. Denn die Behörden brauchen drei Jahre, um die Unterlagen zum Bau der Brücke zu prüfen und eine Genehmigung zu erteilen. „Rund 5000 Seiten auf Papier waren das“, erzählt Geschäftsführer Brüne. „Wir wollten den Antrag digital stellen, aber das ging nicht.“ Im Januar 2022 darf Swissrope endlich mit dem Bau beginnen.