„Bachelorette“ aus Herzogenrath : Datingshow startet mit unbeholfenem Small-Talk

Köln/Herzogenrath Die neue Staffel der Datingshow beginnt weitgehend knöchelfrei. Kaum einer der 20 Männer, die auf RTL um die Aufmerksamkeit von Maxime Herbord buhlen, bedeckt seine Fußknochen. Und das ist nicht die einzige bemerkenswerte Gemeinsamkeit.

Gerade erst hat „Bachelor“ Niko Griesert nach einigem Hin und Her und wieder Hin und wieder Her eine Frau gefunden, die seine Leidenschaft teilt, sich mit Hochglanz-Pärchenfotos auf Instagram zu präsentieren. Da sucht RTL schon die nächsten Anwärter auf Social-Media-Kitsch vom Feinsten: An diesem Mittwoch (14. Juli, 20.15 Uhr) startet die neue „Bachelorette“-Staffel bei dem Sender.