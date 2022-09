Kommentar zum britischen Königshaus : Charles III. wird behutsam vorgehen müssen

London Die offizielle Choreographie der nächsten zehn Tage ist akribisch geplant und deutet auf eine sich immer weiter steigernde Intensität der Trauer hin. Platz für Visionen ist da nicht.

Der plötzliche Tod von Queen Elizabeth II. hat die britische Nation in tiefe Trauer gestürzt. Vor den Toren des Buckingham Palastes in London versammelten sich am Donnerstagabend, kurz nachdem die Nachricht vom Ableben der Queen im fernen Schottland kam, die ersten Menschen mit Blumengebinden und Grußkarten.