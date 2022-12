Trauer : Brasiliens Fußball-Legende Pelé gestorben

São Paulo Die Sportwelt verliert eine Legende: Der ehemalige brasilianische Fußballstar Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Jahrhundertfußballer Pelé ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte seine Tochter Kely Nascimento auf dem Sozialen Netzwerk Instagram mit.

Zu einem Foto, das augenscheinlich in dem Krankenhaus aufgenommen wurde, in dem Pelé wegen einer Krebserkrankung behandelt worden war, schreibt Nascimento unter anderem: „Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden.“ Das Krankenhaus bestätigte den Tod.