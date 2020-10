Interview mit Weltärzte-Präsident : „Bei 20.000 Infektionen am Tag droht ein Lockdown“

„Bei 20.000 Infektionen am Tag droht ein Lockdown“

Interview Berlin Der Weltärztepräsident fordert, Soldaten zum Testen einzusetzen und eine Maskenpflicht ab der 3. Klasse. Das Impfen der Bevölkerung werde zwei bis drei Jahre dauern. Antje Höning führte das Gespräch mit Frank-Ulrich Montgomery.

Die Infektionszahlen steigen auch in Deutschland an. Wie schlimm wird es?

Montgomery: Das hängt von uns allen ab. Wenn wir disziplinierter werden, auf Abstand und Hygiene achten, können wir das rasante Wachstum abbremsen. Ansonsten droht uns in Deutschland tatsächlich ein Anstieg auf 20.000 Infektionen am Tag, wie die Kanzlerin gewarnt hat.

Was würde das für das deutsche Gesundheitssystem bedeuten?

Montgomery: Aktuell ist die Lage für Krankenhäuser, Arztpraxen und Gesundheitsämter beherrschbar. Bei 20.000 Neuinfektionen am Tag aber gerät die Lage außer Kontrolle. Dann wäre es für Gesundheitsämter nicht mehr möglich, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Dann droht uns ein zweiter Lockdown, weil sich das Virus anders nicht mehr bremsen lässt. Das müssen wir vermeiden.

Montgomery: Wir sind aber klüger als im Frühjahr. Bei lokalen Ausbrüchen müssen wir konsequent reagieren. Darum ist es genau richtig, dass der Landkreis Berchtesgaden nun einen lokalen Lockdown verhängt hat. So sollten bundesweit alle Orte mit solchen Inzidenzwerten reagieren. Das hilft, das exponentielle Wachstum der Infe ktionszahlen zu stoppen.

Sind das nicht schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte? Im Bundestag wird bereits wieder mehr Mitsprache gefordert.

Sie spielen auf Markus Söder und Armin Laschet an …

Montgomery: Ja, aber die sollte nur für Orte gelten, wo Abstände nicht eingehalten werden können. Im Wald in Mecklenburg-Vorpommern muss man keine Maske tragen, in belebten Einkaufsstraßen schon. Hier sollten wir an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren. Italien macht es vor, hier sind die Menschen sehr disziplinier t.