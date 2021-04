Hochstaplerin aus Eschweiler : Anna Sorokin wieder in US-Haft

New Jersey/Eschweiler Die Hochstaplerin und als falsche Erbin verurteilte Anna Sorokin aus Eschweiler befindet sich erneut im Gewahrsam der US-Behörden. Sie war im Februar aus der Haft entlassen worden und sollte abgeschoben werden.

Anna Sorokin war 2019 schuldig gesprochen worden, weil sie sich in der High Society von Manhattan als angebliche Millionenerbin Anna Delvey Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (rund 180.000 Euro) erschlichen hatte. Sie gab an, bald 60 Millionen zu erben, flog Erste Klasse, veranstaltete Soireen in den besten Restaurants, lebte in edlen Hotelsuiten und zahlte dabei kaum eine Rechnung.