Serie „Inventing Anna“ : Anna Sorokin laut Medienberichten aus Haft entlassen

Anna Sorokin im Gerichtssaal in New York. Foto: dpa/Richard Drew

New York/Eschweiler Die deutsch-russische Hochstaplerin aus Eschweiler darf offenbar unter Auflagen das Gefängnis verlassen. Ob sie in den USA bleiben darf, ist weiter ungewiss.

Entlassung aus der Abschiebehaft: Die mittlerweile weltweit bekannte Hochstaplerin Anna Sorokin soll laut Medienberichten auf freien Fuß kommen. Die 31-Jährige, die in Eschweiler ihr Abitur gemacht hatte und dann nach New York ausgewandert war, um sich dort als angebliche reiche Erbin in der Kunstszene einen Namen zu machen, soll eine Kaution von 10.000 Euro hinterlegt haben und werde nun elektronisch überwacht. Zudem, so eine der Auflagen, dürfe sie keine Sozialen Medien nutzen.

Sorokin war 2021 verhaftet worden, weil sie kein gültiges Visum für die USA mehr besaß. Eine Abschiebeflug in Richtung Deutschland war offenbar schon gebucht. Ihr Anwalt verhinderte die Abschiebung mit einem Eilantrag. In einem Interview hatte die junge Frau einmal gesagt, dass sie lieber ins Gefängnis gehe als nach Deutschland zurückzukehren. In US-Sicherheitskreisen hieß es, Sorokin wolle die Rückführung in ihre Heimat offenbar unbedingt verhindern, da sie danach aufgrund einer lebenslangen Einreisesperre nie wieder in die USA zurückkehren könne, berichtet der „Spiegel“.