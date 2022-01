Universität : Amokläufer erschießt in Heidelberg eine junge Frau

Amokläufer erschießt in Heidelberg eine junge Frau

Heidelberg Schockstarre in Heidelberg: In einem Hörsaal der ehrwürdigen Uni eröffnet ein Mann während der Vorlesung das Feuer. Es gibt mehrere Opfer.

Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. Der Täter sei am Montagmittag mit einem Gewehr bei laufender Vorlesung in den Hörsaal gestürmt und habe um sich geschossen, teilte die Polizei mit.