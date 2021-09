Schwedische Popgruppe : Abba kommen zurück: Neues Album und Show nach fast 40 Jahren

London Abba-Fans hatten sehnlich darauf gehofft: Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid kündigen fast 40 Jahre nach der Trennung ein Album an - und Auftritte ihrer digitalen Abbilder.

Zwei neue Lieder waren gleich zu hören und klangen unverkennbar nach Abba, auch wenn die Tonlage von Agnetha und Anni-Frid mittlerweile etwas tiefer ist. „I Still Have Faith In You“ und „Don't Shut Me Down“ - die beiden Titel waren bereits im April 2018 angekündigt worden, die Veröffentlichung aber mehrmals verschoben worden. Die Band ist sich musikalisch treu geblieben - bewusst: „Wir konkurrieren nicht mit Drake und diesen ganzen anderen Typen. Davon habe ich keine Ahnung. Ich begreife nicht, was die modernen Popkünstler machen“, sagte Benny.

BBC-Moderatorin Zoé Ball interviewte Björn und Benny auf der Bühne in London. Agnetha und Anni-Frid waren nicht vor Ort. „Sie schauen aber zu“, sagte Benny. Zum Start der Veranstaltung war das neue Lied „I Still Have Faith In You“ eingespielt worden. Im dazugehörigen Musikvideo waren alte Bilder der Musiker zu sehen. Am Ende war auch das zweite erwartete Stück, „Don't Shut Me Down“, zu hören, während die Gäste in London die „Abbatare“ in futuristischen Anzügen sahen.