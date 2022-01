Heidelberg : 18-jähriger Amokläufer erschießt Kommilitonin

Heidelberg Schockstarre in Heidelberg: In einem Hörsaal schießt ein 18-jähriger Student auf Kommilitonen. Eine junge Frau stirbt. Die Polizei verrät erste Details zum Täter.

Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. Der 18 Jahre alte Deutsche sei am Mittag mit einem Gewehr in einen Hörsaal mit etwa 30 Menschen gestürmt und habe um sich geschossen, so die Polizei.