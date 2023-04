TV-Sendung : Panne bei „Wer wird Millionär?“: Jauch scherzt über Verkehrssünden

Köln Eine technische Panne hat in der Oster-Folge von „Wer wird Millionär?“ für Erheiterung bei Moderator Günther Jauch und dem Publikum gesorgt.

Zu einer Frage wurden am Sonntag die falschen Antwortmöglichkeiten eingeblendet. „Das kann nicht stimmen“, sagte Jauch. „Leute, könnt ihr mal euer Kölsch-Fass...“, witzelte der 66-Jährige in Richtung der Redaktion. „Hatten wir auch noch nie“, ergänzte er. „Das führt dann wieder zu so Schlagzeilen: „Riesen-Panne“, „Riesen-Blamage“ bei „Wer wird Millionär?“.“