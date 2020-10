Angeklagter verurteilt : Zwölf Jahre Haft im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Zwölf Jahre Haft und Sicherungsverwahrung: So lautete das Urteil gegen den Angeklagten. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Jörg L. gilt als Schlüsselfigur im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach – mit Durchsuchungen bei dem Familienvater fing alles an. Nun ist der 43-Jährige zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Der Prozess hatte allen Beteiligten viel abverlangt.

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist ein zentraler Angeklagter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Köln sprach den 43 Jahre alten Vater am Dienstag schuldig, immer wieder seine 2017 geborene Tochter missbraucht zu haben. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des gelernten Kochs und Hotelfachmanns in der Sicherungsverwahrung an.