Stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin : Zwischen Krise und Protest: Grüne Neubaur will sich nicht wegducken

Düsseldorf Der kleine Weiler Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier soll den Baggern weichen. Die Grünen, die in NRW seit Sommer mitregieren, müsen einen Spagat aushalten.

Als frühere NRW-Landeschefin der Grünen war Mona Neubaur daran gewöhnt, die Partei in einer Doppelspitze zu führen. Seit Ende Juni sitzt die 45-Jährige allein im 20. Stock des einstigen Mannesmann-Hochhauses am Ufer des Rheins in Düsseldorf. Die gebürtige Bayerin ist in der neuen schwarz-grünen Regierungskoalition Nordrhein-Westfalens zur Superministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie aufgestiegen. Wenn sie aus ihrem Fenster ihres Amtssitzes hoch über der Landeshauptstadt schaut, kann sie bei klarem Wetter den Kölner Dom sehen - und in weiter Ferne sogar das rheinische Braunkohlerevier. Ausgerechnet die Kohle wird für die 45-jährige Neubaur aus Sicht vor allem der Grünen Jugend zum Glaubwürdigkeitstest.