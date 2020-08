Schilderungen des Angeklagten erwartet : Zweiter Prozessanlauf im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Auch eine Sicherungsverwahrung des Angeklagten steht zum Prozessbeginn in Aussicht. Durch die Aufdeckung seiner Taten in Bergisch Gladbach stießen die Ermittler auf zahlreiche Verdächtige (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln In Köln steht von Montag an ein Mann vor Gericht, der als erster Dominostein im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach gilt. Durchsuchungen bei ihm brachten den Fall einst ins Rollen. Nach einem Brandalarm zum Auftakt hofft das Gericht, nun verhandeln zu können.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Koch und Hotelfachmann unter anderem vor, seine 2017 geborene Tochter immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Den überwiegenden Teil habe er fotografiert und gefilmt und diese Aufnahmen an Chat-Partner weitergeleitet. Der Missbrauch soll bereits im dritten Lebensmonat des Mädchens begonnen haben. Nach Angaben des Kölner Landgerichts werden dem 43-Jährigen in der Anklageschrift 79 Straftaten zur Last gelegt.

Vor allem gilt der Deutsche aber auch als zentrales Puzzlestück im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach, der in gewisser Weise nach ihm benannt ist. Durchsuchung bei ihm - eben in Bergisch Gladbach - hatten die Ermittlungen zu dem Komplex, der sich mittlerweile auf ganz Deutschland erstreckt, im Herbst 2019 ins Rollen gebracht.

Polizisten fanden damals nicht nur riesige Mengen kinderpornografischen Materials - sie entdeckten auch digitale Kontakte zu anderen Verdächtigen. Nach und nach kamen sie immer mehr Männern in unterschiedlichen Städten auf die Spur. In der Anfangszeit gab es teilweise mehrere Festnahmen in einer Nacht. Mittlerweile werden Spuren in Foren, Gruppenchats und Messengerdiensten zu Tausenden möglichen Verdächtigen verfolgt.