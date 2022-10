Über 140 Flugausfälle in NRW : Zweiter Pilotenstreik bremst Eurowings

Über 140 Flugausfälle in NRW

Am Flughafen Köln/Bonn fallen viele Starts von Flugzeugen der Airline aus, weil deren Piloten für bessere Arbeitsbedingungen in einen dreitägigen Streik getreten sind. Foto: dpa/Sascha Thelen

Düsseldorf Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit will bessere Arbeitsbedingungen bei Eurowings durchsetzen. Das bekommen am Montag, Dienstag und Mittwoch die Passagiere der Lufthansa-Tochter zu spüren. Zahlreiche Flüge fallen aus.

Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Montagmorgen in einen dreitägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Es sei kein weiteres Angebot vorgelegt worden. Die Lufthansa-Tochter geht davon aus, dass trotz des Arbeitskampfes von den rund 400 am Montag geplanten Flügen mehr als 230 stattfinden. Auch für Dienstag und Mittwoch rechnet Eurowings damit, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.