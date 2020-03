Virusausbruch : Zweiter Corona-Toter im Kreis Heinsberg gemeldet

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg gibt es einen zweiten Todesfall durch das Coronavirus. Nach Informatinen unserer Zeitung handelt es sich um einen Mann aus Übach-Palenberg.

Es handelt sich um den dritten Todesfall in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus . Das erste Todesopfer war eine 89-jährige Frau aus Essen. Der erste Corona-Todesfall im besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg war am Montag bekannt geworden. Es handelt sich um einen 78-jährigen Mann aus Gangelt.

Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen in NRW stieg auch am Mittwoch an, allerdings eher leicht: Es gab am Vormittag, Stand 10 Uhr, 687 Infektionen, wie das NRW-Gesundheitsministerium berichtete. Deutschlandweit verzeichnet das Robert Koch-Institut knapp 1300 Fälle.