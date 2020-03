Virusausbruch : Zweiter Corona-Todesfall im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg gibt es einen zweiten Todesfall durch das Coronavirus. Das bestätigte die Kreisverwaltung am Vormittag auf Anfrage unserer Redaktion.

Es handelt sich um den dritten Todesfall in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Das erste Todesopfer war eine 89-jährige Frau aus Essen. Der erste Corona-Todesfall im besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg war am Montag bekannt geworden. Es handelt sich um einen 78-jährigen Mann aus Gangelt.

Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen in NRW stieg auch am Mittwoch an, allerdings eher leicht: Es gab am Vormittag, Stand 10 Uhr, 687 Infektionen, wie das NRW-Gesundheitsministerium berichtete. Deutschlandweit verzeichnet das Robert Koch-Institut knapp 1300 Fälle.