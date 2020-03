Pandemie-Opfer : Zwei weitere Corona-Tote im Kreis Heinsberg

Heinsberg/Erkelenz In der Nacht zu Montag hat es nach Angaben des Kreises Heinsberg zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Damit sind bereits sechs Menschen im Kreis an der Krankheit gestorben.

Zuvor war eine 84-jährige Frau aus Gangelt, ebenfalls mit ernsthaften Vorerkrankungen, in der Nacht auf Freitag einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neuss erlegen. Das teilte der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, am Sonntag mit.