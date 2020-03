Nach Coronavirus-Infektion : Zwei Todesfälle in der Städteregion Aachen

Zwei Todesfälle in der Städteregion Aachen

Ein Patient starb im Luisenhospital in Aachen. Foto: michael jaspers

Aachen/Eschweiler Nach den sechs Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Heinsberg meldet nun auch die Städteregion Aachen zwei Tote. Ein Patient sei im Aachener Luisenhospital gestorben, ein weiterer im St. Antonius-Hospital in Eschweiler.

Wie die Krisenstäbe der Stadt und Städteregion Aachen mitteilt, ist am Montagabend im Aachener Luisenhospital ein Patient, Jahrgang 1940, gestorben. Der mehrfach vorerkrankte Mann ist Corona-positiv getestet worden und kommt aus Aachen. Ein zweiter Todesfall wird aus dem St. Antonius-Hospital Eschweiler gemeldet. Es handelt sich hier um einen männlichen vorerkrankten Patienten, Jahrgang 1936, aus Würselen.

Oberbürgermeister Marcel Philipp und Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier zeigten sich in der Sitzung der Krisenstäbe am Morgen betroffen: „Wir haben mit dieser traurigen Nachricht seit einigen Tagen gerechnet. Jetzt sehen wir, wie nah die Krise an uns heranrückt. Wir sprechen den Angehörigen unser tiefempfundenes Beileid aus.“