„Sieg Heil" über Funk übertragen : Zwei Polizeibeamte in Aachen vom Dienst suspendiert

Aachen Die Polizei Aachen hat zwei Beamte vorläufig vom Dienst suspendiert, weil sie in „nicht zu akzeptierender Weise ihre Dienstpflicht vernachlässigt haben und eine indifferente Haltung zu nationalsozialistischen Symbolen an den Tag gelegt haben“, sagte Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach am Freitagabend bei einer Pressekonferenz.