Einsatz in der Eifel : Zwei Kinder nach Badeunfall am Eiserbachsee gestorben

Simmerath Am Donnerstagabend ist es zu einem Rettungseinsatz am Eiserbachsee gekommen. Zwei Kinder wurden bewusstlos aus dem Wasser geholt. In der Nacht sind sie verstorben.

Sie wurden ans Ufer gebracht, Ersthelfer bemühten sich, sie wiederzubeleben. Laut Polizeiangaben waren die Kinder nicht ansprechbar und wurden per Helikopter in Krankenhäuser gebracht. Sie schwebten in Lebensgefahr. Am Freitagmorgen gab es traurige Gewissheit: Beide Kinder sind in der Nacht in Krankenhäusern in Köln und Aachen gestorben.