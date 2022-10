Nächster Streiktag : Zwei Drittel der Eurowings-Flüge gestrichen

Köln Wer einen Eurowings-Flug gebucht hat, muss vermutlich umplanen: Am insgesamt vierten Streiktag des erbittert geführten Arbeitskampfes zwischen der Pilotenvereinigung Cockpit und der Kölner Airline bleiben viele Maschinen am Boden.

Der Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Eurowings sorgt auch am Mittwoch für Hunderte Flugausfälle. Von den ursprünglich geplanten 450 Starts und Landungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin sind 307 gestrichen worden, wie die Airline am Dienstag mitteilte.