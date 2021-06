Krankenhäuser in der Städteregion lockern Regeln : Zwei Besucher pro Patient erlaubt

Krankenhäuser in der Städteregion lockern Regeln

Lockerung: In den Krankenhäusern Städteregion – hier das Rhein-Maas-Klinikum Würselen – sind ab Montag zwei Besucher pro Patient erlaubt. (Archivbild) Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Die niedrigen Inzidenzzahlen machen es möglich: In der Städteregion Aachen werden die Besuchsregeln der Krankenhäuser gelockert.

Die neuen Regeln gelten ab Montag, 13. Juni, teilte die Städteregion Aachen am Freitag mit. Demnach sind in einem von den Häusern individuell festgelegten Zeitfenster (in der Regel von 12 Uhr bis 18 Uhr oder von 10 Uhr bis 17 Uhr) je Patient jeweils zwei Besucher erlaubt.