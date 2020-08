Kostenpflichtiger Inhalt: Nachgefragt : Ist die Maskenpflicht an Schulen sinnvoll?

Nur mit Mund-Nasenschutz: An den weiterführenden und berufsbildenden Schulen gilt die Maskenpflicht auch im Unterricht. Foto: dpa/Marijan Murat

Aachen In NRW enden die Schulferien. Für die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden und berufsbildenden Schulen bedeutet das: Maskenpflicht nicht nur im Schulgebäude und auf dem Gelände, sondern auch im Unterricht. Was sagen Experten dazu?