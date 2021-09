Wetter in NRW : Zum Wochenstart bleibt es sonnig und warm

Wetter in NRW

Der goldene Herbst setzt sich fort. In den kommenden Tagen könnte es sogar noch etwas wärmer werden. Erst am Donnerstag dreht sich der Wind.

Nach einem sonnigen Wochenende bleibt es in Nordrhein-Westfalen auch zum Wochenbeginn heiter. Am Montag gebe es viel Sonnenschein, nur vereinzelt könne es leicht bewölkt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit.