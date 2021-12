Signalkabel durchtrennt : Zugverspätungen und Ausfälle im Rheinland

Weil Unbekannte mehrere Signalkabel durchtrennt haben, kam es am Dienstag im Rheinland zu Behinderungen im Bahnverkehr. Betroffen war auch der RE1 von Aachen nach Hamm. (Archivbild) Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Köln-Mülheim mehrere Signalkabel an der Bahnstrecke durchtrennt und dadurch starke Behinderungen im Bahnverkehr verursacht.

Der Schaden sei gegen 0.10 Uhr gemeldet worden. Dann habe die Suche nach der Fehlerstelle begonnen, teilte die Bahn mit. Betroffen gewesen seien die Linien RE1 (Aachen-Hamm), RE5 (Wesel-Koblenz) und die S-Bahn 6 (Köln-Essen) sowie alle ICE und IC-Züge zwischen Köln und Düsseldorf. Es handele sich um mutwillige Zerstörungen, sagte ein Sprecher.

Um 14 seien die Signalkabel wiederhergestellt gewesen, nach mehreren Prüfläufen sei die Strecke für den Fernverkehr ab etwa 15 Uhr wieder freigegeben worden. Auch die Regionalexpress-Linien verkehrten am Nachmittag wieder planmäßig.

Der Fernverkehr war zwischenzeitlich auf Güterstrecken umgeleitet worden, der Regionalverkehr konnte die normalen Schienenwege nutzen, musste aber langsamer fahren. Es gab Verspätungen und Zugausfälle.

